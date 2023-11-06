2024大選藍白雙方至今仍對總統人選如何產生沒共識。對此，前立委郭正亮認為，柯陣營在藍白整合議題上，其實可以考慮國民黨主席朱立倫所提出的「德國模式」，因為柯陣營提的「民調讓3%」可能會讓國民黨沒面子，國民黨提的「日本模式」，則會有公平性的問題。

據了解，朱立倫有再向民眾黨總統參選人柯文哲提出整合新方案，雙方幕僚將先討論，若互相都有共識基礎，再安排朱與柯以黨主席身分舉行政黨協商。而柯文哲今（6）日受訪被問到藍白合進度相關問題時表示，幕後還有很多人在穿梭。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，民進黨總統參選人賴清德最近開始打中華兩岸婚姻家庭服務聯盟祕書長徐春鶯、他當總統兩岸發生戰爭機率最低等議題，就是因為認定藍白不會合，所以要靠這招鞏固基本盤，再多拉約5%的非基本盤選票當選，「這就台灣的悲哀啦」。

郭正亮接著說，柯陣營其實可以考慮，朱立倫所提、「候選人全民調，政黨支持度各佔50%」的「德國模式」，因為它有合理性。郭正亮也認為，柯文哲提的「民調讓3%」，可能會讓國民黨沒面子，所以他們不會接受，而國民黨所提、讓藍白立委被提名人投票的「日本模式」，則因為人數懸殊，而有公平性的疑慮。