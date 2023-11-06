宋柏緯日前受邀登「Soffee Days 北流好日子」音樂節開唱。（臺北流行音樂中心提供）

全新音樂節「Soffee Days 北流好日子」4、5日於北流場館戶外開唱，開唱，除了鳳小岳、宋柏緯及雷擎接力登台，兩位風格音樂人台灣 Finger Drumming 代表 Puzzleman及饒舌歌手禪波ZENBØ也連番上陣交織出充滿多元曲風的音樂饗宴，熱鬧非凡氣氛宛如置身搖滾派對，2天共吸引超過上千樂迷共襄盛舉。

鳳小岳為活動第2天擔綱壓軸演出，除了將新專輯中的7首好歌一次獻唱，更首度挑戰伍佰的〈路〉致敬偶像，鳳小岳說：「伍佰老師的這首歌總能帶給我很多力量，雖然不是老師最耳熟能詳的歌曲，我每次聽都印象深刻，簡單的歌詞蘊含充沛的能量，我希望透過這個音樂節把這個力量傳遞給大家！」被問到這次一連挑戰唱八首勁歌最困難的地方？「除了表演要很準確、很有力量，還得兼顧整場流暢度，所以很有挑戰性！但我覺得最難的一首歌應該是我專輯中〈帽子裡的惡魔〉，因為音域很高，節奏很快」。

鳳小岳是喝「老人茶」專家，自曝靠「泡老人茶」來舒活生活過「好日子」。最近連登金音獎及音樂節表演的他相當忙碌，特別分享自己維持日常「舒活」的方式，竟是靠「泡老人茶」，「我很喜歡喝茶，尤其是泡各種老人茶，像是烏龍茶、鐵觀音、紅烏龍等，因為跟朋友喝著茶聊天是一件很舒服的事，也讓我心情格外放鬆」，更表示「也因為最近活動表演很多，更需要在能休息的時間好好放鬆，除了喝茶外，要準備好自己的聲音及身體靈活度，這樣才能有好的精神跟狀態，也才能把我的一切在台上好好地展現出來」。

宋柏緯此次率樂團開唱，一口氣唱了多首歌送給歌迷外，他時不時用電眼掃下台下觀眾，無論男女都跟著引吭高歌尖叫，儼然把音樂節當成粉絲見面會般熱鬧！巧合的是，宋柏緯開唱當天正逢他29歲生日，原本想低調慶生的他在歌迷的簇擁下一起度過難忘的生日現場，他現場除了許願身體健康外，更當眾宣布即將在12／20舉辦個人專場的好消息，還特別許下生日願望：「希望12月的個人專場的門票能秒殺賣光光！」