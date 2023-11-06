高雄謝姓兄弟檔與華慶茶行前黃姓總經理為了賺錢，竟然將180公噸的大陸茶葉運到越南洗產地，企圖藉這批茶葉進口到台灣並販售。橋頭檢警等單位於去年10月偵破此案，謝姓兄弟等人認犯準私運管制物品進口罪與詐欺取財罪，均獲得緩刑4年，謝、黃等3人共繳回1000萬元犯罪所得，且須各繳500萬元給公庫。但專案小組只查扣近108噸茶葉。

謝姓兄弟檔等人因為看好大陸的茶葉市場，因此於2010年起共同成立華慶公司，向大陸地區租下山坡地種茶，未料2012年起大陸地區市場發生大變化，導致送茶文化銳減，謝姓兄弟等人不甘損失，因此鋌而走險。

謝姓兄弟等人明知故犯，將大批茶葉運送到越南，透過不知情的報關公司向財政部關務署高雄關及台中關申請報關登記入台，並載運至南投的松富茶廠的倉庫存放，之後再分批包裝交到高雄岡山的松記茶行上架出售。

專案小組調查，此不法集團於2016年至2022年透過越南洗產地的方式，在包裝標註為台灣產的茶葉販售，在高雄岡山松記茶行以每台斤1600元賣給不知情的民眾。

專案小組在2022年9月與10月到南投與高雄等地點搜索，發現走私入關華慶公司大陸茶葉數量總計達180餘公噸，並查扣庫存走私華慶公司大陸茶葉近108公噸，有超過70公噸茶葉不知所蹤。

橋頭地檢署偵辦後起訴。橋院審理後判處謝姓兄弟與黃姓男子共同犯準私運管制物品進口罪，處有期徒刑6月；又犯詐欺取財罪，處6月徒刑，可易科罰金。由於3人認罪且繳回犯罪所得1000萬元，均緩刑4年。3人得各支付500萬元給公庫。