雲林縣古坑鄉公所推動地方創生，成功扶助在地農友轉型產業結構，提高產品曝光與販售，6日起在麻園食農教育基地展現成果。（麻園社區發展協會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣古坑鄉公所致力產業轉型，推動「麻園生態村農遊體驗暨農產行銷計畫」及「雲林縣古坑鄉麻園有機農業暨食農教育推廣計畫」，成功扶助在地農友轉型產業結構，提高產品曝光與販售，6日起至20日在麻園食農教育基地展現成果，吸引各縣市社區前來取經。

古坑鄉公所為推廣麻園村落農產行銷，爭取到水保署地方創生基金610萬元，協助在地青年開發設計自由品牌，更媒合跨域資源與關係夥伴，凝聚地方產業發展共識與策略聯盟，至今已舉辦逾50場次相關課程，吸引2000多人次參與。

麻園社區發展協會理事林峻毅表示，麻園生態村農遊行銷計畫推動過程中，藉由農民創意點子提案活動，廣納地方農友對農產品加工的樣態，並由輔導團隊協助發展加工品，具體扶持地方品牌發展，改善農產次級品過盛問題，有效提高農友收入來源。

地方產業轉型面上，積極協助地方組織與生產者進行跨域合作討論，設計區域亮點特色旅遊軸線，將遊程以網絡媒體行銷方式，提升農園資訊流通曝光度。今年6月至今，社區開發出15項在地農特產品，並累積15種食農教育計畫教案。

林峻毅說，「食農教育推廣計畫」在麻園社區進行一系列活動，由青年團隊引入智能田間生產管理技術，提升生產效率，並透過農產品創意研發，強化食農教育、環境教育、在地旅遊等機能，計畫中所推出的香草醋體驗等課程極具創意，廣受好評。

古坑鄉公所指出，麻園村人口老化嚴重，希望在政策輔導、資源挹注、產學聯盟的綜合發展下，吸引年輕人回流，協助麻園村邁向農村經濟體，共創產官學研示範基地，展現台灣農村新風貌。