新竹縣基層勞工眾多，擔任勞動黨主席的縣議員羅美文，6日在縣議會總質詢時提議，在縣府終止興建新竹縣生命紀念園區的軍方撥用的大員山陣地，興建方便產業人才培育等多功能的新竹縣勞動園區，縣長楊文科表示興建勞動園區非一蹴可及，還是要詳加研議。

羅美文說，湖口鄉有新竹工業區，就業人口眾多，為了勞工權益，需要在周邊尋找合適的腹地，設立一個集產業人才培訓、勞工教育、工會發展、勞工健康等多功能的勞動園區。

羅美文認為，縣府已確定終止在軍方撥用的大員山陣地興建新竹縣生命紀念園區，該地適合興建勞動園區，規畫勞工親子森林公園、勞動會館、勞工博物館、勞工運動中心、勞工社會住宅，設置工業區交通轉運站，特色公園共構的綜合社福中心，進駐公立托嬰中心、幼兒園與日托型長照機構，兼具未來展望與永續發展。

楊文科認為，羅美文提議興建勞動園區的構想很好，但牽涉的權責單位很多，並非一蹴可及，還是需要詳加研議，詳細評估可行性及經費來源。

勞工處長劉家滿表示，設立多功能的勞動園區，需要龐大的建造經費，內政部住都中心已在湖口鄉規畫建置社會住宅，將與產發處研擬是否將勞工博物館、親子公園、勞動會館及運動中心納入社會住宅的公共設施項目，評估效益及可行性。

教育局長楊郡慈表示，為照顧在新竹工業區就業的家庭，該局已在工業區設立「經濟部

新竹產業園區服務中心職場互助教保服務中心」，提供員工子女教育及照顧服務，可收托60人，並持續鼓勵公司、團體或機構等設立職場互助教保服務中心，以打造平價、優質的社區化托育機構。