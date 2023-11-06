一名68歲何姓男子，今天上午前往桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區，在他步行前往欣賞17號巨木時，不小心從上方步道摔落至下方步道，導致身體多處擦傷、頭部流血，桃園市消防局獲報前往救援，並使用輪式擔架將傷患搬運下山至登山口，何男送往國軍桃園總醫院，暫時留院觀察。

消防局指出，何男前往拉拉山健行，在距離17號巨木約10公尺處，不小心從上方步道沿著邊坡摔落至下方步道，指揮中心立即派遣巴陵分隊前往協助救援，抵達現場發現何男身體多處擦傷、頭部流血但意識清楚，救護人員給予清洗傷口、包紮止血並使用輪式擔架搬運下山，約在中午時刻將傷者帶到登山口，由巴陵分隊救護車送往國軍桃園總醫院。

消防人員提醒，民眾登山或是健行，行前應規畫合適路線，並衡量體能負荷程度及掌握自身健康狀況，經過危險陡峭路段特別警惕當心，依循指標系統行走於步道範圍，勿自行靠近峭壁，以免發生危險。