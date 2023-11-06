交通部長王國材今（6）日表示，目前兩岸共有10個直航點＋13個包機點，未來旅客運量上升穩定後，原包機點可轉為直航點，而不在10個直航點13個包機點範圍內有觀光需求也可討論，相關措施已請民航局研擬，並與航空公司做好準備。

交通部上周宣布，將於明年3月前解除團客赴陸禁令。王國材今日於立法院受訪時再拋出「包機轉直航、擴大兩岸航點」，主要會看明年3／1解除團客赴陸禁令後，兩岸觀光復甦情況而定。

王國材指出，屆時兩岸哪條航線載客量上升，航空公司自然會申請開航班成為定期航班，已先請民航局研議相關措施。

王國材強調，即便不在10＋13的範圍內，若有兩岸觀光需求，也可加入包機或定期班的行列，主要看明年3／1解除團客赴陸禁令之後，觀察兩岸觀光復甦的情況而定。

王國材表示，過去一直對中國大陸釋出許多善意，包括今年8月提到以平等互惠的原則，希望兩邊同時開放團客，但未獲陸方回應。

王國材坦言，雖然過去主張平等開放，但考量國內許多旅行業主營大陸團生意，有公司營運和員工生計的課題；因此，在平等互惠和員工生計上，選擇以顧及員工生計為最重要考量，不論陸方態度，將率先宣布解令。

王國材表示，雖是明年春節前才宣布解除禁令，但業者現在已可著手相關準備事宜，包括合作的飯店、在地的接待、以及若陸客來台的遊覽車安排等；再加上過去疫情期間，許多觀光導遊領隊工作者轉作他業，王國材說，旅行業者也需要時間找人回來重新訓練，評估準備約需三個月，因此按照規劃會在年前宣布解令、年後開放團客赴陸。