不少人都有在電商「蝦皮購物」App買東西的經驗，一名男子表示，沒加蝦皮LINE官方好友，近日突收到多則蝦皮LINE通知，提醒他買的網購商品已到蝦皮店到店門市，讓他很困擾，上網問「有人知道怎樣關閉嗎？」貼文引發網友熱議。

原PO前天（4日）於論壇《Dcard》指出，最近收到多則來自蝦皮的LINE通知，指他網購的商品已到蝦皮店到店門市，但他沒有加蝦皮官方LINE帳號好友，加上現階段商品到貨會發送簡訊提醒，頻頻收到LINE通知讓他很困擾。

原PO表示，他從未忘記要取貨，也不需要蝦皮傳頻頻傳LINE訊息提醒，「請問有人知道怎麼關閉通知嗎？還是直接封鎖就好？」

蝦皮會透過LINE通知取貨。（圖／讀者提供）

貼文上線，有不少相同困擾的網友留言，「覺得這些通知真的很多餘，店到店通知真的狂跳」、「一直通知，通知到我以為我買了多少貨，結果只有兩件」、「真的很沒隱私」、「我也收到好幾則。」

LINE官方過去曾解釋，只要授權給企業使用的電話號碼，就會收到企業傳送的LINE訊息，條件包括和LINE綁定相同的電話號碼、未曾封鎖企業LINE官方帳號、在LINE設定中「通知型訊息」選項是開啟的。

LINE官方表示，若用戶不想收到企業的通知訊息，可到設定中的「隱私設定」點選「提供使用資料」，按下「通知型訊息」，再關閉即可。