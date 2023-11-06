外交部政務次長田中光11月6日至13日率團赴庫克群島出席第52屆「太平洋島國論壇」領袖峰會系列活動－「台灣／中華民國與PIF國家對話會議」，外交部表示，將透過PIF多邊機制強化我國與太平洋友邦及理念相近國家的合作夥伴關係。

外交部發言人劉永健表示，田中光此行將代表我國政府與太平洋4個友邦領袖及各國代表團成員互動，傳達我國高度重視太平洋地區的和平、穩定、發展及繁榮，並進一步尋求與友邦及理念相近國家各項雙邊合作計畫，同時增進與友邦高層雙邊情誼，以鞏固邦誼及拓展國際空間。

PIF是太平洋地區最重要的國際組織之一，我國邦交國帛琉、馬紹爾群島、諾魯及吐瓦魯均是PIF會員國；我國自82年起以「台灣／中華民國」（Taiwan／ Republic of China）名稱及「發展夥伴」身分參與PIF各項機制與活動。

劉永健指出，我國將持續擴大與PIF、太平洋友邦及理念相近國家的合作，尤其在氣候變遷、糧食安全、潔淨能源及人才培訓等領域，共同為太平洋區域的和平、穩定、發展及繁榮作出貢獻。