立委陳琬惠今接獲爆料指出，陸委會副主委梁文傑（左一）在新潮流高層飲酒趴，完全不顧旁人眼光，肆無忌憚地使用吸食加熱菸。（陳琬惠提供）

民眾黨立委陳琬惠昨（5）日揭露陸委會副主委梁文傑疑似違法使用加熱菸，衛福部部長薛瑞元今表示，若有足夠證據，該罰就罰。國民黨前立委蔡正元則認為，此事並非罰錢問題，而是加熱菸從哪裡來的，「這是有人走私，一定要追查到底」。

陳琬惠昨公布梁文傑肆無忌憚吸食加熱菸的照片，並提到今年3月，新版《菸害防制法》上路後，加熱菸受到納管，要通過健康風險評估審查才可以上市，但至今尚未有加熱菸通過審查。陳琬惠質疑梁文傑有特權嗎？還是綠營高官就能目無法紀肆意妄為？

蔡正元今在政論節目《新聞大白話》中則指出，此事已經不是罰錢的問題，而是梁文傑的加熱菸從哪裡取得的，禁止進口、禁止販賣的東西，梁文傑怎麼拿的到？「這是有人走私，一定要追查到底」。

此外，梁文傑除被爆在新潮流餐敘抽加熱菸，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯也質疑梁文傑10月27日晚間進入招待所且有女陪侍。蔡正元則質疑，民進黨什麼時候容許政務官有這種行為，並諷刺若連政務官都這樣，還禁止加熱菸、禁止沒有牌照的會所幹嘛？

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