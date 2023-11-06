辛曉琪今宣布明年2月將舉辦三場「療傷那天後」演唱會。（陳俊吉攝）

辛曉琪今宣布明年2月將舉辦三場「療傷那天後」演唱會。（陳俊吉攝）

辛曉琪今宣布明年2月將舉辦三場「療傷那天後」演唱會。（陳俊吉攝）

「療傷天后」辛曉琪將於明年2月2日及3日舉行「療傷那天後」Legacy演唱會，今(11／6)舉行記者會，宣布原先兩場門票幾近完售，決定在2／3(六)下午14：30加開第三場，之所以答應加場，辛曉琪笑說，「我的個性害了我，我是不服輸喜歡接受挑戰的人」，她謙稱當務之急是「我要把體能練好，要能勝任在一天唱兩場」，更分享健身秘訣是每天走8000步，以及超慢跑、體適能有氧操。

61歲的辛曉琪身材保養得宜，她平常就有運動習慣，再加上她的歌曲都不好唱，現在更自我要求再加強體能，她說，平常會在家邊看電視邊做超慢跑，按照節拍器，速度180，半小時就會全身流汗，「瘦身是附加價值，主要是為了健康」。她呼籲想減肥的朋友千萬不能不吃，如果刻意不吃雖然會瘦，但可是一吃就會復胖，「我是照常吃，每餐蛋白質一定要夠，水要喝的多，再加上運動反而會瘦。」

談到演唱會內容，她表示唱完小巨蛋演唱會後，一直想辦小型演出跟歌迷近距離互動，這次在Legacy開唱，她仍當作小巨蛋在選曲，本來排了29首歌，後來有作調整改為組曲，三場演出也會有小小的不一樣，服裝造型方面，她則希望是「低調的華麗」。

除了演唱會，辛曉琪也正在籌備新單曲，她跟歌迷感情好，經常回覆歌迷留言，「他們很怕我宣布老娘不唱了，我真的會替他們想，我不能輕言退休。」單身的她，也坦言身旁有好朋友，她笑說：「有很好的知已跟朋友，保持這樣的關係就很好。」

而她5月意外被一名從高處跌落的阿伯壓傷，昨穿短裙出場未遮掩傷疤，她說，「那位大漢壓到我，剛好在柏油路上，所以有挫傷還有灼傷，所以還去看了燒燙傷中心」，幸好如今已經復原良好，只剩下一點傷疤。辛曉琪加演場門票11／8(三)中午12點開賣。