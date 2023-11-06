涉案人等昨5日傍晚約5時30分許移送地檢署。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市三重區三重派出所，前（4）日晚間6時許因不滿家屬遭警方保護管束，竟撂人包圍派出所咆哮、怒吼點名廖姓員警「出來面對」，更一度衝入派出所進行理論。對此，員警於臉書粉專「靠北Police」投稿指出，「如遇民眾暴動包圍派出所甚至闖入，長官可否生出sop遵循？又或索性將派出所拱手讓給+9們？反正法律上永遠不支持警察，人民太自由下警察的悲歌，壞人不怕、民眾不喜、長官不挺」。

一名員警昨（5）日於臉書粉專「靠北Police」針對三重分局三重所事件提出疑問，「有人知道遇到這種事情該怎麼處理嗎？民眾暴動包圍派出所甚至闖入，有沒有掌官有sop能遵循？」；「還是遇到這種事情佛起來，把派出所拱手讓給+9們會比較好一點，反正法律上永遠不會支持警察，人民太自由下警察的悲歌，壞人不怕、民眾不喜、長官不挺，下面抓、上面放，管束逮捕時還不能上手銬或是讓刁刁們受傷，不然還會構成違法逮捕或是被告，太厲害了我美麗的國」。

該貼文一經曝光，眾多警察同仁紛紛現身留言表示：「先叫支援，然後自己順便偽路人狂打110報案，讓整個警局執勤台癱瘓，不得不喊全局快打」、「一面處理，一面報告並通報勤務中心，派遣優勢警力到場協助」、「邊叫支援邊蒐證，等支援警力到場請每個人吃辣椒水，壓在地上磨蹭逮捕移送，有什麼辦什麼，就這麼簡單！」、「我會馬上拍照上傳路況查報群組，請義交到場協助指揮交通」。

涉案人等移送畫面。（圖 / 中時資料照）

新北市警局長廖訓誠回應，由於現場指揮官派出所所長判斷，警力人數單薄、避免衝突擴大所以先做嚇阻、驅離，這部分也會做檢討有無疏失究責；另外他也說，對於挑釁公權力的行為，已要求同仁嚴正執法，分局也以專案偵辦，並將所有犯嫌帶回。

回顧本案，三重警分局日前接獲一件打架糾紛案件，至現場發現50歲翁男與44歲妻子王女雙雙咆哮拉扯，廖姓員警見狀即刻上前將二人分開。翁男抵抗員警制止行為，廖員認為翁男已酒醉且有傷人之虞，依據警察職權行使法第19條施以保護管束，於當日5時許責由家人帶回，翁男晚間再揪眾至派出所喧鬧。

警方後續進行驅離，隨即於4小時內將14名滋事者逮捕歸案，待地檢署複訊後，主嫌翁男聲壓禁見，父母各25萬元交保，且諭令翁姓夫妻每周須向三重警分局偵查隊報到。