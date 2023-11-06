監察院今就國人遭詐騙集團洗錢囚虐犯罪案件，提出調查報告，點出「電商個資外洩嚴重」、「虛擬通貨成為洗錢管道」、「通訊軟體成為犯罪工具」等偵辦困境無有效改善對策，促請行政院應督導所屬機關落實及研提有效防制方法，另就中央及地方政府未整合提供被害人支持，要求檢討改進。

監院指出，國內警方去年起破獲「假求職、真詐騙」集團，驚見諸多國人經由社群網站或手機簡訊等徵才訊息，被詐騙集團先以高薪條件誘騙金融帳戶，民眾抵達指定地點後，隨即被扣留個人證件與存摺，受到囚禁及虐待，甚至有人不幸被棄屍（台版柬埔寨案）。

監察院今年10月通過調查報告，對於電商個資外洩嚴重、虛擬通貨成為洗錢管道、通訊軟體成為犯罪工具等偵辦困境迄無有效改善對策，以及中央和地方未整合提供被害人完整的服務，促請行政院應督導所屬機關檢討「提供弱勢被害人完整的支持服務」、「投資廣告適度立法管制」、「課予出租房屋之業主、仲介、管理人合理通報義務」、「建立失蹤人口與異常金融服務的勾稽平台」等四大事項。

監察委員葉大華、紀惠容調查報告指，該類詐騙囚禁案並非單一偶發的個案，據刑事局統計，截至今年7月31日警方破獲164件類似案件，陸續救出497名被囚禁的被害人，顯示詐欺犯罪越趨殘暴，洗錢囚虐犯罪有方興未艾趨勢。

警方偵案執行面上遇到4點問題，第一、詐欺犯罪集團及黑幫如涉私刑拘禁，以人口質押重罪究辦，但查獲164案中僅10案以重罪移送；第二、強化房屋出租者、房仲管理人通報機制部分，無法律強制力，僅能責由管區員警柔性建立「友善通報網」；第三、社群網路標榜「高薪輕鬆賺錢」等徵才及投資廣告貼文，欠缺即時下架機制的法源依據，難追身份；第四、掌握失蹤人口及異常金融服務部分，有待警政與金融機構建立勾稽平臺。

監委指出，本案僅由移民署主責「國人遭囚虐洗錢保護專案」及訂頒工作指引，各機關認為若被害人「非重傷」或「非人口販運」，無需協助及提供服務，導致497名被囚虐的被害人，僅75人認定為犯罪被害人，僅轉介地方政府社福單位14人，輔導就業2人，財團法人犯罪保護協會及各地分會也僅受理17案，顯示中央機關未整合協調相關服務資源，地方機關未落實保護措施。

針對網路詐騙越趨嚴重，監委指出，檢警雖與臉書建立通報下架機制，但整體成效有限，鑑於我國並無單一的數位服務法律，現階段對網路有害行為或犯罪是由各法令主管機關依職權，採分散式立法處理，顯得零落。

《就業服務法》雖規定不得為不實之求職廣告或揭示，但對網路平台業者吳無要求下架及課責的法源依據，行政院和勞動部應修法增訂投資廣告採實名制及下架機制的作法，對網路異常求職、販賣帳戶及招攬車手等訊息，研議適度立法管制。

對於民宅拘禁問題，監院報告指出，現行法令僅課以旅宿業者及特定場所業者，於知悉不法行為時的通報義務，為防杜詐騙集團流竄民宅設置機房、囚禁被害人，行政院應指示權責機關研議課予出租房屋的業主、仲介或管理人合理通報義務的可行性。

監委表示，監院調查期間，金管會與警政署雖已協調建立查詢作業，將警示帳戶失蹤人口列為重大刑案，但至今未建立失蹤人口與異常金融服務的勾稽平台，目前警察機關若要查詢失蹤人口申辦金融服務，仍須函文銀行在7日內查復，金融機關若茶失蹤人口，也須自行至警政署網站查詢公開資訊，對於救援被害人及偵辦時效的掌握仍嫌不足，應積極建立相關平台，落實審核責任。