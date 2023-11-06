在個股買賣超方面，中信金(2891)居外資買超第1，張數為47,014張，友達(2409)買超居次，為21,435張，力積電(6770)買超14,244張排第3。

賣超方面，持續調節鴻海(2317)，上周賣超53,028張，連續2周成為台股賣超第1個股，矽統(2363)、長榮航(2618)分居第2、3大，分別賣超42,883張及26,382張。

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