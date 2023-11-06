台股上周開低走高，強勁反彈2.31％，外資賣超趨緩。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超縮減至50.76億元。統計自今年年初至11月3日止，外資累計賣超為1,256.94億元。外資總持有股票市值為20兆8,023.47億元新台幣，占全體上市股票市值的39.99％，較10月27日的20兆2,563.34億元新台幣，增加5,460.13億元。