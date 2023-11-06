疫情解封，不少遊客到九份遊玩，卻抱怨當地規定假日晚上8時前只有基隆客運能上山，其他遊覽車上不去，但基隆客運又有拖班、減班問題，導致遊客下不了山，民進黨新北市議員林裔綺要求瑞芳區公所提出新巴士計畫，並檢討基隆客運減班、拖班問題，對此，交通局長鍾鳴時承諾會協助瑞芳區公所通盤檢討，一個月內提交報告。

林裔綺今在議會總質詢指，瑞芳沒有捷運，大眾運輸系統只能仰賴基隆客運，但基隆客運人手不足，導致車上不去、人下不來，一直以來都這樣，對遊客跟導遊都是折磨，整體國際光觀印象也不好，地方希望時間限制能恢復到晚上7時。

鍾鳴時說，年初到現在發現基隆客運有拖班情形，會對這家公司嚴加管理，最嚴重就是罰錢，讓對方知所警惕，因為現在司機人數不足，會要求靠客運準點發車，尤其9月份開學後，會更嚴格來處罰，希望客運管理多鼓勵在地就業，讓青年返鄉當公車司機。

林裔綺建議瑞芳比照雙溪、貢寮提供幸福巴士、幸福小黃服務，並加開9人座巴士，方便偏鄉民眾。民進黨新北市議員許昭興也認為，明年國外遊客應該會大爆發，新北只有九份是較具規模的景點，要求交通局盡快提出計畫因應。