世豐表示，受惠旗下歐美地區主要客戶對於訂單需求持續穩步回升，且集團仍持續積極擴大美洲地區旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款新品業務接單，帶動10月份美洲地區銷售月增1.43%、年增20%，挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上，推升單月營收已站穩2億大關。

世豐進一步指出，為擴大全球接單利基，集團規畫多區生產布局策略，打造具有出口至歐洲零關稅優勢的越南新廠，並複製世豐台灣各廠區數位自動化轉型經驗，將製造生產、人力資源做最有效率運用，隨著旗下越南廠目標於今年底邁入試量產階段，有助於為集團提升良好市場競爭利基、奠定良好螺絲產業地位，創造新一波成長動能挹注。

展望2023年第四季，世豐持審慎樂觀看法。觀察美洲地區客戶對於螺絲螺帽產品需求持續提升，加上集團透過持續完善旗下螺絲產品線、滿足多元市場應用，以期增添旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款新品業務接單表現，同時積極擴大建築工程、戶外與居家裝修，接單及送樣機會，並趁勢進行客戶及產品銷售組合調整措施，有助於推升集團未來整體營運良好發展。