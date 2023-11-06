「雅典娜」被認為是希臘各城市的守護神，是希臘神話中和平與正義的象徵；臺中市雅典娜醫美診所搬遷至西屯區營業，將於11月11日盛大開幕，同時宣布一項回饋計畫，用義大利進口高達新臺幣500萬元的儀器，提供中市警第六分局每位同仁進行皮秒雷射體驗，為長期在街頭執勤的人民保母提供皮膚照護的機會。

雅典娜醫美診所執行長林畯榮大器的表示「平常警察在街頭守護我們的安全，今天讓我們守護警察的皮膚健康。」自己常常在街頭看到警察同仁騎著機車巡邏，一次巡邏下來就是2個小時，即使有做防曬保護，長期在陽光下執勤，仍會對皮膚造成傷害，所以就想著可以發揮自己所能，提供警察同仁一個不一樣的服務。

分局長賈立民表示，非常感謝雅典娜醫美診所熱心公益，提供自家獨特技術，為皮膚遭受傷害的員警提供最專業的治療，藉由皮秒雷射的幫助，改善色斑和曬傷等問題，讓員警長時間在風吹日曬的工作環境下，不畏辛苦的執勤。