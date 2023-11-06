台鐵局今（6）日指出，目前現有員工數為16,326人，公司成立六個月內，原台鐵局員工依法可申請優惠退離，經統計截至10月31日止，台鐵員工申請於2024年1月至6月退離人數為978人。

有關台鐵公司化後人力短缺，交通部長王國材今（6）日說明，近期台鐵局長杜微、也就是未來台鐵公司董事長已陸續與員工座談，評估應沒有想像中龐大的離退潮，不過，這部分就會繼續與員工溝通，交通部期待、也希望大家對台鐵公司化有信心。

此外，因應台鐵297位司機員報考今年交通事業鐵路人員升資考試，經調度仍有60名司機員缺口，台鐵因此宣布今、明兩天，共886班區間車停駛、13班次縮短行駛、集集線兩天全線停駛。

王國材也表示，升資考試牽涉到台鐵司機員的升遷問題，過去也都會讓他們請假去考試，而這次主要是針對支線及區間車減班，並且是在離峰時間，相對來說的影響最小，同時也能兼顧台鐵同仁升職的需求。

台鐵局將於2024年1月1日改制為台鐵公司，截至10月底，累計有978人申請優退，估明年1月至6月總申請優退離人數將不超過1,300人。此外，明年1月將視工作需求，預計再招募進用部分工時人力約180人。

台鐵局說明，目前978名退離人數中，包括行車關鍵人力374人（含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等）；其它人力604人（含站務人員、行政人員等）。台鐵局估計，明年1月至6月總申請優退離人數將不超過1,300人；台鐵局表示，正全力慰留提出退休的員工，留任台鐵公司。

另，為因應改制公司後人力調整及運用，台鐵局已研擬六項人力遴補及調整措施，包括一、加速今年鐵路特考933名錄取人員報到及訓練，以即時投入113年春節疏運。二、移緩濟急，調整93個職缺，供運務今年考取的正備取營運人員立即報到投入現場工作。

三、機務、工務及電務等單位，於今年底前將再招考補充營運人員，加強現場人力。四、視工作需求，明年1月預計再招募進用部分工時人力約180人，填補新進從業人員報到前之現場響導、行包、站務等工作。

五、為因應員工申請優惠退離，自今年下半年起已陸續加開運輸員班（值班站長班、乘務人員班）、司機員班、調度員班、運轉員班、車輛檢查員班、路線實務班、軌道管理班、維修工程車指揮員班、維修工程車司機員班、號誌維修基礎班等訓練班別，培訓預備人力，優先填補退離人員。另也調整現職人員，優先補充行車、運轉、調度及維修等關鍵人力。

六、提早辦理台鐵公司從業人員甄試試務工作採購案，明年1月公司成立即加速辦理公司從業人員甄選遴補作業。