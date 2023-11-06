林保怡在《白日之下》中的精湛演技震懾眾人。（台北双喜電影提供）

由爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，余香凝、林保怡、梁雍婷、姜大衛等實力派演員聯合演出，以記者工作為主軸，踢爆黑心療養院內幕為題材的電影《白日之下》，強勢入圍第60屆金馬獎五項提名。繼電影預告及海報曝光後，今日再釋出電影幕後演員訪談，林保怡提到《白日之下》是發生在香港的真實個案，電影原原本本的呈現出來，讓人更加觸目驚心，另外提到姜大衛在本次電影裡面的演出讓人動容，林保怡笑說沒想到自己會贏過姜大衛入圍金馬最佳男配角。

2016年前後，一件關於療養院舍黑幕的報道轟動全香港，引來社會各界憤怒，電影《白日之下》正是改編自這起真實事件。女主角余香凝在進行前期工作時，她表示眾人都對這些經歷印象深刻：「從每個記者口中聽到的都是不放棄，想報導真相。」這次主要對手戲的演員姜大衛被封為最佳男配角的遺珠，不僅余香凝直呼可惜，入圍的林保怡自己也倍感意外，因為他認為姜大衛和胡楓等人都演得相當出色，最近忙於運動希望保持好體態的他，說自己在電影方面的拍攝會再緩緩，之前拍了四部戲希望可以快點面世。

姜大衛在首次觀看自己在戲中的演出時，深受劇情觸動坦言心情無法平復，看完後一時說不出話來：「我沒有演出過這種角色，要扮演一名神智不清，住在療養院的老人，角色年紀還比真實年齡還大，真的很有挑戰。」姜大衛希望大家看電影時特別注意戲中的臨時演員：「雖然他們是臨演，但演出都十分出色，每位院友都有不同的殘疾問題，有說服力之餘卻不過火，演出經驗豐富讓我非常讚嘆，他們讓電影生色不少，更具說服力。」簡君晋導希望透過電影表達：「這部電影呈現的畫面可能很絕望，但仍然有人堅持著向前走，為大眾發聲，希望可以因為這樣為社會帶來小小的改變。」