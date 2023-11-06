雞排堪稱國民美食代表，根據統計，國人1天可以吃掉高達25萬片的雞排，疊起來相當於10座101的高度。然而，經過油炸的雞排，吃多恐對健康帶來許多負面影響。對此，營養師高敏敏表示，可怕的還不是熱量，還恐會導致血管硬化，增加致癌、中風機率，以及對腎臟造成負擔等危害，不可不慎。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文指出，1片炸雞排熱量平均大約可達630大卡，比吃2碗白飯還多。大快朵頤之餘，也要注意身體健康。她並整理出下列5大可怕負擔：

1、易血管硬化：蛋白質經高溫油炸後，除了營養遭到破壞，尤其維生素、礦物質都會流失，還易形成「醣化蛋白質」，進而導致體內血管硬化。

2、恐致癌：高脂肪食物經高溫油炸後，會產生「多環芳香化合物」等易致癌危險因子。

3、易中風：高血脂加上高鈉量，容易堵塞、收縮血管，增加中風發生機率。

4、增加腎臟負擔：肉品經過醃漬並撒滿調味料，鈉含量過高，會增加身體負擔。

5、易發胖：外層裹滿粉再經過油炸，熱量會比原本的肉高出2～5倍；此外，澱粉包裹更易吸油，油脂含量也會比原本高出許多。

高敏敏進一步說明，其實雞肉本身屬於優質蛋白質，透過不同的料理方式，熱量也會有所差異，而「油炸」是最不明智的做法，因為外層都會裹上一層粉，再拿去油炸，自然熱量會比原本高出2倍以上。她建議，平時應以蒸、煮、滷、烤的烹調方式為主較佳。

不過，一般人難免偶爾會想放縱一下，高敏敏也分享吃炸物的5大祕訣，分別是去除麵衣、雞皮來減少熱量；炸物不加九層塔，因九層塔容易吸油；不另外加調味料、醬料；與親友分食；選擇無糖飲料、無糖氣泡飲。