「2023新竹眷村文化節」暨「將軍村二期整修開幕」活動，將於11日在將軍村開放圖書資訊園區盛大登場，屆時有眷村文化展覽，更有大家喜愛的眷村美食，市府邀請民眾周末假日一起來逛眷村市集，品嘗眷村美食好滋味。

市長高虹安表示，新竹有獨特的眷村文化，第1座眷村博物館在新竹成立，還有特種部隊黑蝙蝠中隊文物陳列館。這次開幕的將軍村二期更是竹市最大規模的歷史建築修復案，原是國軍將領眷舍，期盼藉由歷史空間的活化，重塑民眾的歷史記憶，打造與市民生活更加緊密連結的公共社區空間，賦與眷村文化當代意義。

她指出，這次文化節以「開箱，飄香」為主，「開箱」是眷村的住戶都是一卡皮箱就來到這裡，裡面可能裝著老照片、老家地契、舊衣服等物件，這些物件都是老家回憶、更是新家起點，用一卡皮箱來和大家介紹眷村的老故事。

「飄香」，則是眷村菜，來自大江南北的各路各式菜色都可以在眷村融合在一起，用分享來傳遞眷村的美食文化，也邀請民眾11日到將軍村體驗眷村文化。

當天活動精采可期，包含藝文表演、眷村文化講堂、美食手作體驗及熱鬧的眷村市集等，另特別安排「眷村美食賞」活動，號召金城新村昔日的居民大展廚藝，烹調30道眷村好滋味，歡迎到場體驗「開箱，飄香」的好味道。

文化局代理局長李欣耀表示，眷村文化節除了開箱眷村飄香的好味道之外，市府也特別規畫「轉個彎，走入將軍村」常設展，強調將軍村場域的開放性、公共性、常民性與生活性，透過訪談15位將軍村原眷戶及周邊眷戶的生命經驗，匯集展出將軍村食衣住行的生活記憶與現況。

另外還向民眾徵集金城新村老照片，展示過往的歲月痕跡，現場更特別準備眷村菜食譜日曆供民眾自由索取，也歡迎現場民眾拿起畫筆分享獨門的家鄉菜。

文化局指出，「眷村好美味」市集邀集到將軍夫人的眷村味、周師傅山東槓子頭、老麵酵匠、孫大哥湖南臘肉、張家傳家肉粽等新竹在地軍眷特色攤位；「眷村好手作」市集有迴旋紙飛機DIY及「電鍋做大餅」體驗活動等。

除了好吃好玩的眷村市集，金城新村的眷村子弟顏學森及知名相聲男演員宋少卿將開講「舌尖上的眷村講堂」；「眷村好熱鬧」舞台區，則邀請民歌手于台煙到場演唱，滿滿的眷村文化，邀請大家來體驗。

「2023新竹眷村文化節」將於11日上午10時於將軍村開放圖書資訊園區（新竹市東區金城e 路69號）舉行，上午9時50分開始受理兌換「眷村美食賞」入場券，只要憑2張11、12月的實體統一發票，即可兌換1張入場券，數量有限，兌完為止。