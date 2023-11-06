許多人對於台灣低薪情況深有所感，因此不少人尋找各種機會到外國工作。一位到美國攻讀碩士、工作的女子近日有感而發表示，「來了美國生活反而發現台灣的好」，感嘆當地雖然薪水高，但州政府抽稅也很高，忍不住懷念台灣的食物、交通、人情味、家人等，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當初她因為工作操到身心狀況有問題，包括加班不給加班費、幫主管出包背黑鍋等，覺得台灣工作環境不佳，一氣之下決定申請學貸出國讀碩，結果發現回台的話要好幾年才能還完學貸，因此決定直接在美國求職，打算存點錢再回台灣生活。

讓原PO想不到的是，去年美國求職市場因為疫情表現很差，她一直找不到正職工作，由於她沒跟家裡拿錢、全靠學貸支付生活費，雙重壓力下導致她停經2個月、食不下嚥暴瘦6公斤，直到6個月後終於在其他州找到工作，不料州政府抽稅很高，原PO每月薪水直接打7折，再扣掉生活費，每月只剩1千美元（約新台幣3.2萬元），又因為通勤得貸款買車，讓她崩潰到每天做惡夢。

原PO感嘆，她在台灣時自認獨立，生活不需要家人、不需要朋友，赴美後希望有家人、朋友能依靠，但這裡的台灣人都比較照顧自己，「好想念台灣到哪都有好吃的東西，搭個捷運就能去到好玩的地方晃晃，假日都可以跟家人朋友吃飯聊天，好想念台灣人的熱情，還有就算是陌生人大家也很樂意幫忙的心情」，直呼自己相當後悔，沒早點意識到台灣的美好，希望未來能順利尋找賺美國錢回台灣用的管道。

對此，許多網友紛紛回應，「來美國真的沒有大家想的那麼容易，一起在美國加油，我目標也是以後回台灣」、「下個月放假回台灣，想到可以回去吃飯不給小費就好爽」、「台灣只是薪水少，其它地方都很棒」。