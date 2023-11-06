2024總統大選將至，立法院外交國防委員會今（6）日審查國安局113年度預算，民進黨立委羅致政詢問國安局長蔡明彥，是否有台灣民調單位學者、負責人受中共邀請到大陸？蔡回應，確實有這種情況發生。

蔡明彥10月受訪時曾指，中共可能會和台灣公關公司配合進行民調發布，也可能對我國選舉過程產生影響，介入我國大選，相關境外勢力影響都是國安局關注的重點。根據《中央社》今報導，羅致政質詢蔡明彥時提問，是否有常上政論節目的台灣名嘴，受邀到大陸？蔡回應有，並指大陸的衛視頻道要拍攝很多節目，這些名嘴除了直接到當地，也有透過錄影方式參加節目，國安局對正常的交流不會有意見，若有異常狀況，會特別注意。

羅致政繼續追問，是否有台灣民調學者或負責人被中共邀請到大陸？有沒有民調單位的資金，是來自於大陸？蔡明彥則說，據了解有台灣民調學者被邀去大陸，至於資金相關問題，因有些公司是設在境外，如何尋找金流斷點是重點。

羅致政再問，台灣名嘴去大陸錄節目的價格，是否遠高於台灣節目的？蔡明彥回應無法證實，因為價碼涉及情資，但有注意到相關狀況。