烏克蘭黑海港市敖德薩（Odesa）官員表示，俄羅斯無人機今天深夜攻擊敖德薩，造成至少5人受傷，多輛載有穀物的卡車著火，市區一處美術館也遭波及。

敖德薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）在Telegram上表示：「敖德薩美術館（Odesa National Art Museum）11月6日就將要滿124歲，就在11月6日前夕，俄國用掉落附近的飛彈向我們的古蹟『道賀』。」

他說，美術館牆壁損壞，一些窗戶和玻璃碎裂。

基佩爾後來表示，15架俄羅斯發射的無人機在敖德薩上空被擊落，數棟大樓受損，倉庫和裝載糧食的卡車起火，但火勢及時撲滅。

目前不清楚建築物和卡車是遭無人機還是掉落的碎片擊中，俄羅斯尚未對此發表評論。

敖德薩美術館的所在地是敖德薩最古老的宮殿之一 ，開戰前收藏1萬多件藝術品，包括19世紀末和20世紀初一些最著名俄烏藝術家的畫作。