頂呱呱限時5天美味小點買一送一，包括呱呱啵啵球、地瓜薯條、甜甜包。（頂呱呱提供／朱世凱台北傳真）

肯德基海陸咔啦脆雞Q蝦堡7日回歸，PK會員特價175元。（肯德基提供／朱世凱台北傳真）

迎戰雙11購物狂潮，速食店祭出一連串好康搶攻民眾荷包，包括炸雞64折、限定餐66折起等，人氣品項有機會11元就能開吃。

拿坡里炸雞專賣店「6塊雞腿二重奏」套餐包括3隻雞腿和3塊腿排，有辣味與原味可供選擇，每一塊雞腿都經過精心的按摩，再裹上獨家的義式炸雞粉，新鮮現點現炸，即起到16日享有64折，僅需211元（原價330元）。

偏愛披薩和炸雞的組合的愛好者，雙11「拿坡里披薩.炸雞」也有超值優惠。即日起到11月16日，外帶或內用「戰斧雞腿」買一送一，特價110元（原價220元），再加點大披薩外帶特價299元（原價359元），口味自由配。

「頂呱呱」於15日前祭出限定2款「雙11斤呱」限定優惠餐，其中「潮台6塊雞桶」主打經典台式風格薄皮嫩雞，包含原味炸雞3塊、原味雞腿3支，限時下殺69折；「呱包一斤餐」以饕客最愛獨門雞皮包油飯香味四溢的呱呱包為主打；呱呱包共有6顆，折扣下殺來到66折。

8日至12日也有商品買一送一好康，像是呱呱啵啵球、地瓜薯條、甜甜包；15日前只要加入KWAKWACLUB會員，凡購買「超值套餐」即可獲得人氣經典商品呱呱包11元優惠兌換券。

肯德基除了「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」於7日回歸，專屬PK會員的澎湃價只要 175元；9日至11日「PK雙饗卡APP」獨家限時3天每日10：00限時瘋搶比薩、雞塊 11 元起。即日起至30日天天登入免費抽優惠券買 1 送 1 、買 1 送 3 等超值美食優惠券，於APP買「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」享最高 2.5％ 點數回饋，再抽 iPhone 15 Pro。