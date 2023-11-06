為檢視防詐推動作為與執行情形，數位部長唐鳳今聽取「數產署防詐作為及成效」專案報告，在「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」內，數位部主辦「加強電商業者資安維護」、「防制遊戲點數成為詐騙工具」及「防制第三方支付詐騙」等專案，數產署指出，近半年民眾因電商個資外洩、遊戲點數詐騙受害已大幅減少。

針對「加強電商業者資安維護」方面，數產署指出，透過推動強化電商資安防護能力，像是利用企業資安評級工具安排資安顧問輔導、紅隊演練、輔導電商導入物流隱碼服務，大幅降低個資外洩管道，輔以行政檢查，近半年接獲內政部警政署通報電商疑似個資外洩家數，從最高峰平均每月超過17家次已顯著下降，數位部所轄大型電商平台近1個月未列為警政署165全民防騙網公告的高風險賣場。

數產署說，在「防制遊戲點數成為詐騙工具」方面，公私協力與點數卡、遊戲及超商業者合作推出四大自律措施，推出「遊戲延遲入點」及「點數防詐鎖卡平台」服務，整體遊戲點數詐騙案件數已從單月最高1600件，下降至10月約200餘件。

另「防制第三方支付詐騙」方面，數產署指出，數位部透過與金管會聯防機制，請銀行將能量登錄制度列為納客風險評估及確認客戶身分（KYC）的重要考量，目前已受理42家業者申請能量登錄制度，10家審核通過，將持續召開審查會議，並陸續於官網公告通過業者名單。

數產署表示，針對線上C2C購物平台「三方詐騙」手法，政府持續透過取消交易機制，使貨款退費至歹徒所持有帳號，積極與C2C業者溝通，合力促成聯防機制共識，從源頭防堵詐騙。

唐鳳指出，為深化打詐措施，明年將以「產業防詐」、「民眾端防詐」、「情資通報機制」及「源頭阻斷」等四大面向策略，公私協力推動智慧防詐與數位信任架構，推動「電商（收件人電話號碼）隱碼技術」、「推動主要電商導入國際FIDO標準與應用（TWFIDO）」，提出各式精進措施，配合整體防詐政策，透過聯防平台與165等相關單位，滾動式檢討及調整打詐措施。