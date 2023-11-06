37歲女星熊熊（卓毓彤）今年7月無預警曬出和型男老公婚紗照，宣布已與圈外男友結婚，目前懷孕5個月的她，日前上「樂天女孩」琳妲網路節目，換上泳衣大方展露傲人上圍，讓琳妲忍不住喊「這位孕婦太不科學的辣了吧」。

女星琳妲（林羿禎）是樂天女孩中的人氣成員，也是165萬訂閱YouTuber團體「反骨男孩」的一員，在IG坐擁78.4萬人次追蹤，常常揪辣妹泡湯拍片，展露好身材，影片溫泉蛋系列深受粉絲喜愛。而熊熊在懷孕後力挺好友琳妲，換上深V泳衣一展好身材，且和琳妲、筠熹三人一起拍開箱旅館影片，當3人站在一起時，琳妲、筠熹瞬間被熊熊的好身材輾壓，照片曝光後獲4.5萬個讚。

對此，熊熊在懷孕初期，則被老公Mars虧說「妳胸部還是比肚子大」，也讓粉絲見識到她驚人身材一面。而網友看到照後留言表示「好讚了這個畫面」、「三個美女」、「已羨慕姐夫」、「一山還有一山高」、「熊 太巨了」、「泳裝辣妹!」。