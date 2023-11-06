長年深耕旅遊領域的「布萊N 機票達人」接受本報專訪，分享「ITF台北國際旅展」逛展tips 。（布萊N 機票達人提供）

長年深耕旅遊領域的「布萊N 機票達人」分享「ITF台北國際旅展」逛展tips，他分享，到旅展最重要就是鎖定「機票」優惠，喜歡國旅的族群就是瞄準「星級住宿卷」，他也提醒，消費者在撿便宜之際，也要注意票券的消費規則，比方有日期限制，年節不能使用或是加價，就是要看適不適合自己的消費跟休假模式。

他認為，最划算的就是餐券，因為一家人用餐，每個人省幾百元，加起來就很可觀，以過往的經驗的說都在7、8折左右，現在票券沒有所謂過期問題，期限到也可以當現金折抵，相對於機票或是旅程在使用上綁定日期，住宿券會遇到節日加價，精算後跟現場價沒有差很多，還可能更貴，餐券使用限制比較低與彈性。

今年旅展跟過往一樣，都是旅遊界的大事，也都是折扣戰，像是國人最在意的就是國旅住宿高價，加上疫情後解禁，海外旅遊潮，因此，在住宿券上也有很多優惠，像是疫情期間，國旅生意太好而沒有參展的太魯閣晶英，今年就參展了，因為海外遊客主要在北部，過往國旅主力的中南部，反而因為消費者跑出國玩，需要以優惠來提升住房率。

長期觀察旅行業的他認為，旅展雖然可以搶便宜，但限制也越來越多，以前我們只會覺得廉價航空很多規定，現在傳統航空也是，特價票的票規越來越嚴格，像是沒辦法改期跟退費，對於不確定的人，如果不能出發，反而這張就成為廢票，購買旅展優惠比較適合可以確定假期的人，不然票券無法異動，反而虧大了。

他觀察，ITF台北國際旅展最好買就是餐券，價目表透明，業者也都認真端出折扣，再來就是買機票，旅展推出的機票折扣，通常都是年度最優惠，不是第一也是第二便宜，確實在ITF台北國際旅展鎖定短期旅遊的機票跟住宿，此外，他也推薦消費者，除了買自己有興趣的行程，也可以逛逛國外參展單位，很多國家攤位很用心，也會推廣該國文化，藉此也可以增加世界觀。

除了各國旅展攤位大放異彩，台灣「農遊館」攤位也有看頭，過去觀光休閒的攤位比較零散，現在「農遊超市」整合全台資源，可以一站式消費，特別適合國旅、親子族群，可以買到通用券、優惠。

如果錯過旅展，接下來是年底也是旅遊旺季，他表示，到哪都很貴，特別是歐美，想要比較優惠玩得可以考慮韓國、東南亞，機票跟消費相對划算。