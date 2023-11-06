燦星旅遊今年以「出發，開始旅行」為主題，旅展繳出好成績，業績是去年ITF的五倍之多，達成率破100％。旅展推出多項優惠行程，包括旅展限定一口價，遊日本、韓國、泰國兩萬有找。

燦星旅遊殳蓁蓁總經理表示，春節期間出發，日本已報名九成滿，韓國也達八成，寒假期間也都剩下散位，所剩無幾，搶年底前出發特惠行程的民眾也不少，不想連假出遊人擠人的，韓國更下殺六日「免萬元即可出發」。

燦星旅遊今年ITF目標業績要達8,000萬元，較 5 月 TTE 旅展銷售倍增，自10月16日線上旅展開跑，至昨天為止統計整體業績較上個月同期報名人數成長26％，業績成長48％，線上人數同期成長96％，顯示旅客轉往線上購買旅遊商品需求大幅增加，而日本地區佔九成，其中獨包高知、秋田為主力。

以高知為例，從高知出發行程走訪四國，甚至到岡山或關西，這樣多點行程最具人氣，吸引民眾直接到攤位詢問四國行程。此外，韓國和東南亞地區，受惠於團費優惠，也受到青睞。

為延續線上旅展買氣，只要到燦星旅遊門市下訂，還可加碼送下訂禮以及參加銀行回饋優惠活動。