以色列稱哈瑪斯利用加薩醫院當作掩護，遭到外界質疑，以軍昨（5）日公布影片，稱一座醫院前的大洞是通往哈瑪斯地下通道的入口，另一支影片顯示哈瑪斯從醫院對以軍開火。

綜合《以色列時報》（The Times of Israel）、路透社報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）昨日在對外媒的記者會上表示，以軍暴露了加薩北部醫院下方、附近的哈瑪斯地下隧道、指揮中心及火箭發射器。

以色列軍方5日公布影片，稱謝赫哈瑪德醫院（Sheikh Hamad Hospital）建築前有通往哈瑪斯地下通道的入口。（圖／路透社、以色列國防軍提供）

哈加里公布一段謝赫哈瑪德醫院（Sheikh Hamad Hospital）影片，稱醫院建築前方的大洞是通往哈瑪斯地下通道的入口。另一支影片顯示，哈瑪斯戰士從謝赫哈瑪德醫院對以軍開火。謝赫哈瑪德醫院是由卡達贊助建成。

In a briefing to the international media outlets, IDF Spokesman revealed new intelligence showing Hamas's use of medical facilities in the Gaza Strip for terror purposes.



Hagari presents a video showing an underground entrance from Sheikh Hamad Hospital, which connects to #Hamas… pic.twitter.com/6jX4xJd3gy — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 6, 2023

Breaking: Footage of Hamas terrorists opening fire at Israeli forces from the Sheikh Hamed hospital in Gaza.



Hamas continues to intentionally harm civilians in Gaza by exploiting hospitals for terror purposes.



📸@IDFpic.twitter.com/aD3ShJDjb3 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 5, 2023

他也稱以軍掌握情報，由印尼資助的印尼醫院（Indonesian hospital）下方有哈瑪斯地下通道網，他並公布衛星影像，稱距離醫院數十公尺處有哈瑪斯的火箭發射器。

哈加里說：「哈瑪斯系統性地打造這間醫院，以掩蓋他們的地下恐怖設施。」

另外他也在記者會上公布哈瑪斯官員之間的通話紀錄，對話中描述了哈瑪斯如何運用印尼醫院的燃料槽。

此外，以色列國防軍昨日也公布哈瑪斯在加薩平民居住區域安置火箭發射陣地的畫面，以軍一共發現4座火箭發射器，分別距離兒童游泳池5公尺、住宅區30公尺，另一支影片顯示，兒童遊樂區、遊樂園內也有許多火箭發射台。