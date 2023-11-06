大甲李綜合醫院一名患者不注意健康，導致心肌梗塞。（陳淑娥攝）

有心血管疾病的患者，立冬進補要特別留意。（陳淑娥攝）

再過2天就立冬了，許多人喜歡吃鴨母鴨、羊肉爐進補，台中市大安區日前一名60多歲的男子，平日喜歡吃鍋物，飲食不忌口，偶爾應酬喝酒，根本不知自己有高血壓，上班時突然胸悶不適送醫，檢查後是心肌梗塞，幸緊急做心導管手術，救回一命。

江孟橙表示，患者自述胸悶不舒服已兩天，剛開始不以為意，忍痛照常上班，沒想到，胸口劇痛愈來愈嚴重，還猛盜汗，痛到幾乎無法忍受，伴隨著呼吸困難，才丟下工作就醫；經檢查後發現是心肌梗塞，在黃金時間內，馬緊急開刀手術置放支架，經過治療、用藥後已脫離險境，身體逐漸恢復中。

江孟橙透露，該患者平時不注意自己血壓，沒有定期健康檢查，住院後抽血，總膽固醇超過240mg／dl，俗稱壞膽固醇的低密度膽固醇也超過正常值130mg／dl的1.5倍。

江孟橙指出，罹患心血管疾病的患者，在日夜溫差近10度的季節，要特別注意，飲食也要控制，特別在立冬時，很多人喜歡進補、吃火鍋，在大快朵頤進補同時，卻忽略自己身體狀況。由於鴨母鴨、燒酒雞等鍋物，多半含有米酒，喝了含酒精的熱湯，萬一患者血管比較脆弱，在血管大幅度的收縮下，便很容易誘發心肌梗塞或中風等致命心血管疾病。

「立冬進補補過頭，恐怕更容易造成心血管疾病！」江孟橙提醒，罹患高血壓患者，服用降血壓藥和防治血栓的抗凝血劑病患，在進補吃鍋時更要注意血壓變化，避免血壓突然升高暴衝，一般健康的民眾，如果三不五時就吃鍋進補、取暖，在吃進過多高鹽、高油、高熱量的食物，會讓身體負擔更大。

江孟橙說，心肌梗塞前兆通常身體會出現警訊，例如會胸悶、胸痛、盜汗，常有換氣困難的感受，也會無故心絞痛，急性症狀會因呼吸不順而冒冷汗，時間持續達15分鐘以上，如沒有緩解就該立刻就醫。

另心肌梗塞患者在進行手術，置放支架後，一定要控制飲食、維持健康的生活習慣，每天至少兩天量血壓，控制在正常血壓值應等於或小於120／80mmHg內，否則很有可能便會再復發。