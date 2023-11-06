「鯊魚劍」在民間宗教信仰活動中，是乩童起乩時所操持的法器之一，和七星劍、銅棍、月斧和刺球合稱五寶，鯊魚劍的劍身是取自於鋸鰩的吻部製作而成，而且價格不斐，但由於鋸鰩是瀕危物種，如果買賣鯊魚劍的話，將會違反「野生動物保育法」，最高可處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金。

「鯊魚劍」是在民間宗教信仰活動中常見法器之一。（圖片來源：海洋保育署提供）

海洋委員會海洋保育署與海巡署偵防分署臺南查緝隊等單位在110年3月15日於臺中市查獲鯊魚劍100支及鋸鰩吻部牙齒624顆，臺南地方檢察署在112年9月依違反「野生動物保育法」規定，針對業者於網路拍賣網站販售鯊魚劍案提起公訴，最高可處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金。海保署呼籲民眾切勿買賣保育類動物產品。

海委會海保署與海巡署臺南查緝隊等單位在110年3月15日於臺中市查獲鯊魚劍100支及鋸鰩吻部牙齒624顆。（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署說明，「鯊魚劍」是由海洋保育類「鋸鰩」鼻鋸(吻部)加工製成，鋸鰩為軟骨魚類，吻部延長，兩側有齒狀突起，長相類似鯊魚，但不同的地方是鋸鰩身體扁平，吻部上沒有肉質觸鬚，比較接近鱝類。鋸鰩主要棲息於全球熱帶、亞熱帶的淺海，臺灣周邊海域也曾出現過尖齒鋸鰩。鋸鰩的吻部被視為收藏品或傳統藥材，因信仰的需求，過去台灣漁船從遠洋帶回鋸鰩鼻鋸(吻部)，成了鯊魚劍的大宗來源。

「鯊魚劍」取自瀕危動物鋸鰩製成，海保署呼籲民眾切勿買賣。（圖片來源：海洋保育署提供）

但由於鋸鰩性成熟年齡晚，胎仔數少，屬於繁殖力較低的動物，容易因污染或人為濫捕而滅絕，2007年瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES)將鋸鰩列為附錄一，原則上禁止國際間貿易，臺灣於2008年將鋸鰩科所有種(Pristidae spp.)列為保育類野生動物，2013年世界自然保育聯盟（IUCN）也將鋸鰩列為瀕危(EN)物種。

依據野生動物保育法第35條及第40條規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關之同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。未經主管機關同意而買賣保育類野生動物產製品，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金。海保署呼籲民眾切勿買賣保育類動物產品，民眾如有發現違法情事，可提供照片、影片或相關事證，向地方保育主管機關、海保署或撥打海巡署「118」專線進行檢舉。