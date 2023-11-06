美國中央司令部周日在社群媒體上發文，稱一艘俄亥俄級潛艦（Ohio-class submarine）正在進入其責任區，其附上的照片似乎顯示這艘潛艦目前正航行在開羅東北部的蘇伊士運河。

這則發文並未公布這艘前往中東執行任務的潛艦名字，但美國海軍擁有四艘俄亥俄級飛彈潛艇（SSGN），每艘俄亥俄級飛彈潛艇可攜帶154枚戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，火力比美國飛彈驅逐艦高出50%，且幾乎是美國海軍最新攻擊潛艦所配備戰斧巡弋飛彈數量的4倍。每個戰斧巡弋飛彈最多可攜帶1000磅重的高爆彈頭。

報導指出，美軍透過這個罕見的聲明，對伊朗及其在該地區的側翼發出明確的威懾信號。這艘俄亥俄級飛彈潛艦將加入已在當地的美國海軍陣容，目前包括兩個航空母艦打擊群和一個兩棲待命支隊（amphibious ready group, ARG）。

美國除了強化在中東地區的軍力部署之外，其國務卿布林肯也再度出訪中東，在這次旋風般的行程中，布林肯馬不停蹄地訪問了土耳其、伊拉克、以色列、約旦和賽普勒斯，甚至在既定行程之外意外現身在約旦河西岸與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面，試圖降低以哈戰爭向外漫延的風險。這是以色列與巴勒期坦激進組織哈瑪斯開戰以來，布林肯首度造訪約旦河西岸。