「台灣指數（TIP）專區」首波上架14檔指數、66項指數資訊商品，涵蓋成分股名單、權重、企業活動及指數定期調整等資料內容，台灣指數公司為便利使用者，提供單項資料訂購與多項資料組合服務，外界亦可依需求自選歷史及每日資訊訂購期間。使用者如有訂製資訊需求，也可使用「客製化服務申請」功能直接與台灣指數公司聯繫。

「台灣指數（TIP）專區」首波上架資料服務項目，包括1.收盤成分股檔：每日成分股清單及收盤權重等資料；2.開盤前及收盤成分股檔：由收盤成分股檔及開盤前成分股檔組成，開盤前成分股檔可取得以隔日開盤競價基準計算之權重。3.日追蹤及收盤成分股檔：由收盤成分股檔及5日追蹤檔組成，5日追蹤檔可提前5日取得成分股企業活動事件及其異動資訊；4.開盤前、5日追蹤及收盤成分股檔：由收盤成分股檔、開盤前成分股檔及5日追蹤檔組成；5.成分股資訊完整檔：由收盤成分股檔、開盤前成分股檔、5日追蹤檔及技術通知組成，技術通知可於指數定審生效前取得成分股調整名單及原因；6.每5秒資訊檔：提供外界交易當日內指數變動的軌跡，以利交易或避險或研究參考。