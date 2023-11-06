陳美鳳出道多年外表凍齡，有「台灣最美麗的歐巴桑」的封號，完全看不出已經67歲，過去曾出演過許多戲劇作品，精湛純熟演技備受肯定。昨（5日）突然曬出23年《長男的媳婦》的劇照，瞬間喚起不少粉絲回憶。

陳美鳳當年在《長男的媳婦》中，與倪齊民飾演夫妻，兩人因此結緣，戲外感情也是相當要好。陳美鳳PO出照片，笑稱「看到長男媳婦的志龍和素華～滿滿的回憶你們有印象嗎？」，畫面中陳美鳳留著一頭過肩長直髮，被倪齊民從背後環抱，對著鏡頭露出燦爛笑容。

陳美鳳曬23年前出演《長男的媳婦》與倪齊民合照，勾起大票網友回憶。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

充滿回憶的貼文，底下也釣出許多演藝圈好友留言，山田摩衣興奮表示「很開心我也參與其中！」，多年好友梁佑南則感性道「滿滿的回憶！我民視的第一部戲，我第一次演巨星的同學，第一次近距離接觸鳳姐，好親切好貼心，我發誓我第一次跟鳳姐對到戲，我就愛上鳳姐了。20幾年了，我更愛鳳姐，妳永遠那麼疼惜夥伴、珍惜夥伴」，並真情告白「跟鳳姐合作，是我的榮幸，我的驕傲」，由此可見陳美鳳在演藝圈裡的好人緣。

陳美鳳如今享受單身生活，鮮少傳出緋聞，將心力專注在工作上，她曾透露身邊其實有不少追求者，但她也分享自身感情觀，認為寧缺勿濫、經濟獨立「當你有能力選擇你要怎樣的生活時，男朋友的照顧就變成是加分、是錦上添花」。