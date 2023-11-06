明新科大雙語教育中心的雙語數位學伴計畫，由大學生陪伴大湖的栗林國小小朋友，一起體驗利用AR／MR虛實整合的英語教學。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

明新科技大學雙語教育中心獲教育部補助推動「雙語數位學伴計畫」，培育校內大學生11位，成為具輔導英文教學資格小老師的大學伴，協助小學英語教學，藉由遠距教學，輔導北台灣6所偏鄉小學，成為77位小學生的專屬的線上英文學習輔導小老師，進行為期1年半，共3個學期的雙語數位遠距教學。

明新科大日前邀請「雙語數位學伴計畫」輔導學校之一的苗栗大湖的栗林國小師生，在進行1年多的線上教學陪伴後，小學伴們第一次到明新與大學伴相見歡。栗林國小倪明宗校長特別帶領9位老師、包括10位英語小學伴的30名小朋友們到明新科大雙語教育中心參觀。可愛的小學生們對大學校園環境與教學設備感到好奇。

雙語教育中心安排栗林國小師生參訪校內的「APEC國際會議模擬教室」、雙語互動牆，及參觀半導體類產線教室。在明新科大的大學伴引導下，小朋友們利用AR(擴增實境)與MR(混合實境)教學設備，模擬APEC國際會議元首虛擬互動。另外，也實地操作「雙語互動牆」，以遊戲破關練習英文單字，活潑生動的畫面與遊戲方式，讓小朋友們從遊樂中學得開心。

大學伴們也帶著栗林國小的小朋友們前往校內「半導體封裝測試類產線」教室參觀，小學伴們看到實驗室裡，一台台比他們高大的機台設施，及模擬高科技業的工作環境都覺得好奇。大學伴也藉機以深入淺出的方式讓小朋友們瞭解半導體技術的發展與應用。並體驗實際的科學工作環境。最後，可以到本校保齡球館體驗打保齡球的樂趣，歡樂一下。

雙語教育中心余沛錞主任表示，明新科大推動國際化校園環境、國際化雙語課程以及提升學生英語能力不遺餘力。雙語教育中心獲得教育部「111-112雙語數位學伴計畫」補助，協助北台灣6所偏鄉小學英語教學，線上輔導部分學生課後英語學習，以教育夥伴關係的型式，有專屬大學伴陪同學習與輔導下，帶動小學端的小朋友學習英語的樂趣與成效，也是雙語教育加上數位學習的最佳實踐。