76歲作家黃越綏出版書籍內容大多關於婚姻心理、婆媳及兩性關係，也曾任國策顧問，近年也嘗試主持電台及上電視節目，還成為PODCAST節目主持人，工作滿檔的她先前曾心絞痛送醫，近期她接受採訪表示已簽署放棄急救同意書，把生死看淡。

根據《三立新聞網》報導，兩性作家黃越綏透露已簽署放棄急救同意書，身上器官全捐，談到原因她直言：「因為我覺得我活夠久了」，先前她65歲才第一次做健康檢查，報告上很多紅字，讓醫生驚訝太晚來看診，但黃越綏對於體檢報告不以為意，比較在意心情是否愉快。

黃越綏今年受北醫邀請擔任器官捐贈推動大使，她透露器官捐贈能將大愛留在人間，生命會更有意義和價值，黃越綏也在節目《震震有詞》提到有2顆膽結石「還頗大顆的，一顆有1.9公分、另一顆1.8公分」，幸好檢查出來只是發炎不是癌症，她甚至放話如果之後罹癌，子女勸她化療就直接「除籍」，員工就革職。並強調自己主張斷食善終，想要輕鬆離開人世，豁達表示「看遠一點終究要死嘛，我已經76歲了，都是風中燭，反正我都先交代了」。

（來源／影片取自高點電視YouTube，如遭刪除請見諒。）

黃越綏在個人粉絲專頁總會展現幽默一面，日前提起與好友來電問候，對方大多會問是否還好，她風趣回答「除了胃食道逆流，膽結石，三高，脂肪肝，暈眩，頻尿，睡眠障礙，右腳發炎左腳委縮，右手肩胛骨等開刀外⋯一切都安好，勿念！」讓友人狂笑不止。