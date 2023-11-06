中職總冠軍賽第3戰將於明天在桃園舉行，味全龍派出勝投和三振王鋼龍搶勝，樂天桃猿隊派出本土投手曾仁和先發，兩隊目前各拿1勝，根據統計取得2勝1敗球隊封王機率破6成。

中華職棒7戰4戰制總冠軍賽（台灣大賽）4日開打，前2戰都打到延長賽才分出勝負，味全龍隊4日首戰延長賽14局靠著劉基鴻再見轟搶下首勝，昨天比賽樂天桃猿隊11局攻勢串聯、突破僵局，順利搶下勝利、扳平戰局。

明天第3戰將至桃猿隊主場樂天桃園棒球場舉行，兩隊公布先發投手，龍隊派出本季聯盟勝投王和三振王鋼龍先發，鋼龍本季與桃猿隊交手8場先發，戰績3勝3敗，對戰防禦率3.42。

桃猿隊陣中野手林泓育與鋼龍本季對戰打擊率高達3成57、頗有心得，廖健富也曾從鋼龍手中開轟；鋼龍今年在桃園棒球場出賽2場戰績1勝、沒有敗績，明天先發全力幫助球隊搶勝。

桃猿隊派出本土投手曾仁和先發，曾仁和本季與味全龍隊交手4場先發，戰績2勝2敗，對戰防禦率偏高5.48，龍隊陣中野手吉力吉撈．鞏冠打曾仁和有心得，本季從曾仁和手中敲出2轟、對戰打擊率5成45，劉基鴻本季對曾仁和打擊率高達7成27，也是需要小心防範的打者。

曾仁和今年球季尾聲表現並沒有很理想，但進到季後挑戰賽扛第3戰先發，對統一獅隊好投幫助球隊搶下勝利、率隊晉級總冠軍賽，也盼延續挑戰賽好狀態，全力幫助球隊搶下重要第2勝。

根據聯盟統計，中職總冠軍賽史上率先取得2勝1敗的球隊，封王機率66.7%，味全龍隊史總冠軍賽取得2勝1敗，封王機率也是66.7%，至於桃猿隊史總冠軍賽取得2勝1敗，封王機率則是百分百。（編輯：張雅淨）1121106