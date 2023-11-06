在與緬甸軍政府對抗的少數民族武裝團體奪取戰略貿易前哨站後，北京當局今天表示，中國外交部部長助理農融敦促緬甸與中國「合作」，以維護兩國共同邊境穩定。

綜合法新社與路透社報導，北京當局表示，農融於3日至5日訪問緬甸，與緬甸軍政府高級官員就聯合國稱已迫使2萬3000人流離失所的衝突進行討論。

根據中國外交部通稿，農融要求緬甸方與中方配合，維護中緬邊境穩定。

北京當局表示，農融在訪問期間會見緬甸副總理兼外交部長丹瑞（Than Shwe）和緬甸外交部副部長倫烏（Lwin Oo）。

農融還呼籲緬甸軍政府「切實保障中方邊民人身和財產安全，採取有效措施強化中國在緬人員、機構和項目安保」。

分析人士表示，近期由緬甸少數民族武裝團體組成的聯盟，在緬北撣邦（Shan State）發起的攻擊，是軍政府自2021奪取政權以來面臨的最大軍事挑戰。

在爭取自決的緬甸少數民族武裝團體聯盟對軍政府發動一系列協同攻擊後，緬甸執政軍方上週表示，正試圖恢復邊境地區秩序。

「亞洲時報」（Asia Times）報導，緬甸軍方4日發射的一枚砲彈偏離目標，落在中國邊界一側，造成1名中國公民死亡，數人受傷。

農融表示，中國真誠希望緬甸盡快恢復穩定，並支持緬甸各方妥善處理分歧，盡快透過對話進行和解。