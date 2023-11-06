宏達電10月營收2.16億元，月減64.1％、年減29.35％，累計今年前10月合併營業收入34.34億元，年減1.85％。

第三季營收11億元，與第二季持平，營業毛利率為41.4％，營業淨損為新台幣11.3億元，營業利益率為-102.8％。 歸屬於母公司業主淨損為新台幣9.1億元，每股虧損為新台幣1.10元。

宏達電表示，第三季VIVERSE for Business透過模組化方式，為企業用戶提供創新且快速導入的商用元宇宙解決方案，提供員工及客戶身歷其境的空間場景，從中獲得遠距協作、學習、銷售機會等協助，實現更自然且更自由、完美融合於空間之中的高度真實感沉浸體驗。

新手機方面，HTC U系列新機HTC U23於官方指定購物平台及實體通路開賣，繼「水漾藍」與「羅蘭紫」兩款配色，再度推出全新色系「迷霧紅」。HTC U23的設計全方位兼顧使用者各種期待，不僅突顯出個人風格色彩，外型設計注重細節與美感、握感舒適、螢幕大小適中、出色的拍攝功能、長效電力、流暢影音，提供各項實用貼心功能。

HTC G REIGNS與DeepSig攜手合作，利用AI技術提升5G訊號效率。該合作將DeepSig的生成式AI運算整合到REIGN CORE 5G專網中，可應用於企業用大規模XR裝置的佈建及其他5G設備。這是5G訊號效率革新的重要一步，有望重新定義企業網路，為AI和5G融合所帶來的巨大潛力奠定基礎。