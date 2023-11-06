北京政府為從陸美科技戰突圍，正大力培育自己的技術，目前已在網路安全技術取得進展，根據日經亞洲報導，截至今年8月，前10大全球網路安全專利持有量，陸企拿下了6席，華為和騰訊分別居第2、3名。

報導指出，進入前10名的陸企，除了華為和騰訊外，還有螞蟻集團以3922項專利排名第6，以及電力傳輸公司國家電網公司擁有3696項專利，阿里巴巴擁有3122項專利，主權財富基金大陸投資公司3042項專利，這些公司都打進前10名排行榜。

至於美企IBM以6363項專利名列第1，IBM與10年前相比，專利持有量增加了1.5倍，但相比之下，大陸公司提交的網路安全專利申請更是大幅增加，華為和騰訊的持有量分別增加2.3倍和13倍。

進一步從領域來看，華為擁有許多與無線和其他通訊技術相關的網路專利，騰訊著重在電子郵件和身分驗證等技術，螞蟻集團則有大量與用於資料庫處理請求的查詢語言相關專利。

值得一提的是，華為正在向全球350多家公司收取使用專利技術的許可費，華為2022年的專利授權收入總額高達5.6億美元。