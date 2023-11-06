7-11主打個人鍋物包括「晶華-剝皮辣椒雞鍋」（左起）、「晶華-三燔本家石狩鍋」，售價均是159元；「陽明春天擔擔麻辣鍋」119元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11「星級饗宴-滷味」已陸續於全台4000間門市販售，將於15日推出新品「香滷大豆干」、「韓式辣味魚糕」、「香濃芋頭燒」，22元起。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家推肉多多的「爆炒石頭豚骨鍋」，鍋底售價199元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家FamiCollection與台酒聯名湯品包含花雕雞湯，119元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「桂冠墨魚餃」，60元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富限時推關東煮全品項任3件加1元即可喝指定飲品活動。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

台灣火鍋商機一年破300億元，尤其冬季更是吃鍋旺季，超商搶撈錢潮，今年再次以上班族、小家庭客層打造個人化鍋物、包括五星級晶華酒店監製的剝皮辣椒雞湯鍋、網路聲量第一的肉多多爆炒石頭豚骨鍋等；另每當氣溫下降5度，自助區熱食買氣也會提升2成以上，因此加碼推新品及優惠，預期這波檔期能讓相關類別業績成長至少20％。

7-11觀察微波2分鐘就能開吃的鮮食鍋物很受外食族喜愛，去年「名鍋盛典」首度突破6.7億元業績，相關商品光是冬季就熱銷近千萬碗，15日起將推與台北晶華酒店主廚團隊監製的「晶華-剝皮辣椒雞鍋」，使用在地特色醃漬的剝皮辣椒，搭配雞腿肉與雞高湯熬煮，辛香微辣又回甘；「晶華-三燔本家石狩鍋」以北海道直輸味噌湯底熬製，加入進口奶油與肉質鮮美鮭魚，微波加熱後奶油融化於湯底，神還原日本石狩鍋經典風味。7-11今年也首度於名鍋盛典推出蔬食品牌──天素地蔬與米其林綠星餐廳陽明春天全新開發「陽明春天擔擔麻辣鍋」以花椒、辣椒、孜然等香料和大量蔬菜調製湯底，完整呈現湯頭原味。

7-11熱食自助區主打「星級饗宴-滷味」，現全台4000間門市都吃得到，15日起再推香滷入味的新品「香滷大豆干」、「韓式辣味魚糕」、「香濃芋頭燒」，標榜充分浸泡滷汁後鹹香味美；另15日至12月12日火鍋指定商品任選2入92折3入88折，購買3入再加贈哈根達斯品脫100元折價券。此外，i預購線上平台推薦台中排隊名店「台中刁民秘罈酸菜魚」、30年老店「越南東家羊肉爐」等，同時設有「名鍋盛典主題專區」，集結名店鍋物湯底、火鍋配料，同時可搭配鍋具一同選購，全站免運就近門市取貨，即日起至23日，同享7-ELEVEN Day狂歡購物節活動優惠。

全家展開「即興開鍋」火鍋季活動，線上、線下推出近300款鍋物商品，全面滿足小家庭與個人自煮客的吃鍋需求。其中首推超商通路獨家品牌，包含網路聲量第一的「肉多多」推出的爆炒石頭豚骨鍋、番茄牛肉美人鍋，鍋底售價199元，可自由選購喜愛的肉品與火鍋配料；新台式火鍋「狂一鍋」亦推出特色鍋底「麻油爆香雞腿鍋」與「功夫排骨酥鍋」，售價199元。

另外，即日起至28日，凡於全家實體店舖選購即興開鍋專區商品，可享任兩件79折優惠，首推FamiCollection與台酒聯名湯品，包含花雕雞湯、薑母鴨湯、藥燉排骨湯，皆包含新鮮肉品與嚴選食材，單件售價119元；亦有老四川、海底撈、麻一點、尬鍋推出的鍋物、泡麵、點心等豐富選擇。

看準暖食火鍋商機，OKmart推出「火鍋季」，由獨家火鍋料領軍，像是桂冠墨魚餃、新竹知名進益原味摃丸、剝皮辣椒摃丸等。「冬季火鍋專區」特別引進南洋口味湯底，像是桂冠Laska叻沙鍋、桂冠濃醇牛乳鍋底。即日起到15日，凡購買鍋物系列商品即享任3件88折。

萊爾富推出關東煮全品項任3件加1元喝指定飲品，例如購買合勝小貢丸（售價20元）、手工魚豆腐（售價18元）和海鮮魚卵捲（售價16元）搭配樂法鋁箔包紅茶250mL（售價12元）原需花費66元，14日前特惠只要55元。