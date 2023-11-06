SOGO復興館傳工安意外 外包商工人遭電擊前臂灼傷 17:062023/11/06 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（6）日下午16時許，台北市SOGO百貨復興館發生一起工安意外。（示意圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（6）日下午16時許，台北市SOGO百貨復興館發生一起工安意外！一名40幾男工人在施工時不慎遭到電擊，同事見狀嚇得趕緊報警。救護人員到場時，傷者意識清楚，但前臂灼傷，救護人員協助包紮後將他送醫治療，詳細事發原因仍待調查釐清。 天母百貨周年慶大改裝 地區獨家餐飲拚集客 棒棒堂男孩阿緯餐廳傳工安意外 外籍移工手指遭壓麵機壓斷 11年獎勵逾300位生命小鬥士 遠東SOGO倡議兒少DEI 領頭消除不平等 #SOGO #復興館 #工安意外 #灼傷 #前臂 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林社區好物快閃SOGO復興店 連三天展出當地特產 12:442023/10/19 生活 新北工安意外！鶯歌「工人遭電擊」一度命危 警消鬼門關前搶回 15:142023/10/25 社會 絕命毒師煉製過程出意外 雙手灼傷潰爛仍要幹 18:112023/10/18 社會 台中會展中心工安意外 工人20米高處墜落送醫不治 22:342023/10/25 社會 科慕才關廠驚傳工安意外 2包商遭崩落防火磚砸死 16:182023/10/12 社會 北市自來水處工安意外！越南移工高處墜落不治 13:092023/10/13 社會 天母SOGO大改裝 引進6成北區獨家品牌 19:062023/11/01 生活 越籍工人從「12樓墜B1」不治 北水處新建大樓釀公安意外 15:552023/10/13 社會 HAPPY GO點數巨樂部 月月抽日本雙人奢華之旅 18:132023/10/18 生活 隔熱磚崩落2死1傷！科慕公司回應 當務之急是這件事 19:342023/10/12 社會 不怕出國潮 SOGO周年慶免出國享匯差 全台7店目標120億元 18:372023/10/25 生活 新店公寓竄火舌屋主灼傷送醫 起火點有「使用」這個痕跡 15:052023/10/18 社會 少年工安身亡家屬控包商卸責 這原因判定無僱傭關係 17:002023/10/24 社會 科慕爆工安意外2死 桃市府曝歇業前「沒做1事」已開罰 22:292023/10/13 生活 馬祖好物特產快閃店 前進SOGO忠孝店展售 09:452023/10/15 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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