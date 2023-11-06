今（6）日下午16時許，台北市SOGO百貨復興館發生一起工安意外！一名40幾男工人在施工時不慎遭到電擊，同事見狀嚇得趕緊報警。救護人員到場時，傷者意識清楚，但前臂灼傷，救護人員協助包紮後將他送醫治療，詳細事發原因仍待調查釐清。