再等兩天！漫威電影宇宙第五階段年度壓軸最新鉅作《驚奇隊長2》將於11月8日搶先全美震撼大銀幕登場，貓貓呆頭鵝率領佛萊肯貓咪大軍，賣萌無極限的超可愛魅力，即將萌翻大銀幕！必備2D和3D雙版本、以IMAX拍攝的增幅畫面、完美體驗杜比影院，以及Dolby Atmos全景聲，各大版本全部一次出擊，更高、更遠、更快！

在《驚奇隊長》中人氣指數暴衝破表的超萌外星佛萊肯貓貓呆頭鵝，這回在《驚奇隊長2》裡戲份更是大增，而且還率領一票佛萊肯幼幼貓咪大軍，來勢洶洶勢在萌翻大銀幕！除了身為橘貓的呆頭鵝，本集中還有各色各樣的貓咪，包括黑、白、藍、橘白和條紋相間和長短毛，就要抵擋不了喵星人魅力的貓奴觀眾招架不住！

馴貓師喬范恩透露第一天拍攝神刃太空站戲碼的幕後故事，10隻僅僅三個月大的幼貓們首度踏出居家生活，一起外拍上陣演出，卻出乎意料地全部展現專業「演技」，點到點走位全部完美到位，超萌模樣引來全體劇組圍觀。在故事設定中，佛萊肯貓是從蛋中孵化，道具部門於是做了超過60顆人工彩繪的彩蛋，英國短毛藍貓Boggle擔任破蛋而出的重責大任！

在首集中僅為驚奇隊長得力跟班的呆頭鵝，本集更獲得編劇敘述牠跟在驚奇隊長身邊長達30年的背景故事，編劇艾莉莎克拉錫克說：「對於某些角色，呆頭鵝就像一家人，而且看牠加入決戰也十分有趣！」呆頭鵝實際上由兩隻貓「探戈」與「尼莫」一起飾演，尼莫擅長特技動作，探戈則專精擺怪表情，雙貓聯手文武雙全合作無間！影后布麗拉森熱愛貓咪卻會過敏，但她仍說：「佛萊肯貓咪大軍的主意很棒，只要有貓咪在片場上，就會令每個人心情大好，尤其是拍攝時數很長的時候。」