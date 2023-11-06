高雄市一名林姓女子，7月在臉書認識一名網友「黃少源」，雙方加LINE聊天，並從8月起以結婚為前提交往。

黃男提議要買房子登記在林女的名下，叫林女與名稱為「王東」的房仲業務互加好友，由王協助處理資金轉帳，「王東」以「房子買賣要刷流水，1個帳戶沒辦法刷這麼多」為由，要求林女把名下網路銀行綁定4個約定帳號並告知他網路銀行帳號密碼。林女心花怒放不疑有他照指示操作，直至9月中旬發現帳戶被當作詐團的人頭帳戶、遭到警示後才驚覺被騙。

基隆另名王姓男子，上月在網路上認識網友「陳雯菲」，兩人並加LINE相談甚歡，陳女自稱是在國外的紅酒進出口貿易商，因返台無法攜帶太多現金入境，提議先匯5萬元美金給王男，待返國後再向王男取回。

陳女表示，只是外幣匯款問題要王男加「金管會黃天牧專員」的LINE請他協助處理，該專員指示王男為完成海外匯款程序，要先寄出提款卡1張並告知密碼，王男照指示做後也被利用變成人頭帳戶。

刑事局表示，近來人頭帳戶在黑市的價格水漲船高，愛情詐騙不只騙錢，還會騙取人頭帳戶。以往只跟被害人借錢，現在不借錢反而會主動提出甜頭要「給錢」、「給房子」，再用「協助匯錢」為理由騙取人頭帳戶。不論用任何話術包裝，對方要你「寄出金融卡」、「告知提款卡密碼」或「告知網路銀行帳號密碼」、「設定約定帳號」就是關鍵語，都是詐騙集團獲取「人頭帳戶」的的方式。

警方提醒，新修正洗錢防制法第15-2條規定，變成人頭帳戶，就算沒有收受對價，只要提供3個以上帳戶，5年內犯2次，也都會被認定涉嫌洗錢罪，處3年以下有期徒刑，不能再以「不曉得」、「沒收錢」、「被騙的」為由脫罪。