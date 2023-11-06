以露營設備聞名的日本品牌千石阿拉丁SENGOKU ALADDIN，近年以世界首創的遠紅外石墨燈管專利技術，積極涉略居家生活領域，推出多款廚房家電，尤以0.2秒瞬熱的暖爐、烤箱最受日、台、韓主婦、小資族愛戴，為大眾提供便捷、節能和高效的解決方案，其兼具復古時尚的造型，也成為多部人氣日、韓劇中的家電擺設。

千石阿拉丁的專利遠紅外石墨高效傳導魔法，讓消費者輕鬆為料理達人。（圖／可易家電提供）

日本千石阿拉丁致力將其引以為傲的秒速瞬熱專利應用於旗下一系列家電中。光是旗下主打「0.2秒瞬熱X遠紅外石墨均一熱能X縮減74%油煙」獨家3大專利的夢幻新品——遠紅外石墨烤盤剛於募資平台推出便輕鬆達標突破百萬，更獲得多位人氣網紅推薦。

其專利導熱技術，加熱速比鐵快10倍，用家無需預熱一開即控溫，輕鬆解決頭痛烤題，配燈管獨家除煙新設計，更可拒絕油脂、水份直滴熱源，高效減少74%油煙量，同時避免油污殘留導致燈管焦。再也不怕烤1天臭7天，能優雅享受同時兼顧呼吸道健康，完美提高烹飪效率。即便秋冬季冷颼颼，美味熱食免久等。

最新2代旗艦款烤箱更加入「一機抵Ｎ機」的超實用多樣智能烹調模式，附贈各式多功能配件，蒸煮烘烤樣樣皆通，低溫料理、香噴噴的白米飯，動動手就能端上桌；配合首創免預熱黑科技最廣溫域調節（低溫40度至高溫320度），比一般炸箱多出2倍的溫度範圍，100% 完美掌握料理靈魂。

魔法瞬熱烤麵包機具有專利 0.2 秒高溫 X 13 段烤色，讓食物兼顧口感、味道、烤色！（圖／可易家電提供）

以「好看、好清、好收」為設計核心，千石阿拉丁推出的產品兼顧實用性與時尚美學，打造復古新風潮，細究清潔便利性，具備了多項人性化的實用功能，且體積輕巧，體現日系極致美感。之前推出的魔法瞬熱烤麵包機，機身承繼品牌標示性卡式瓦斯暖爐的玻璃景觀以及按鍵美學設計，更加入抽取式集屑盤，讓吐司屑更好清潔。搭配專利0.2秒迅速高溫，創造出13段夢幻烤色及連續烘烤的一致口感，瞬間烤出吐司、貝果最極致美味。

千石阿拉丁配合雙11、百貨周年慶與2023臺北網紅節限時專屬商城，系列產品於臺灣推出限定優惠。要了解更多關於日本千石阿拉丁SENGOKU ALADDIN產品資訊及購物優惠，請洽臺灣代理商可易家電：https://presto.company/1BW0r或臺北網紅節X momo限時商城：https://www.momoshop.com.tw/edm/cmmedm.jsp?lpn=O6TpgNEA8MG&n=1。