店名取幽默諧音創造話題，加強消費者記憶力，是年輕人喜愛的趣味梗。網路走紅的「無敵軟糖Woodycandy」品牌名來自2位老闆的姓名Woody吳及Candy阮「吳敵阮糖」的諧音。品牌名看起來很甜，但賣的是酸酸辣辣、道地泰國菜冷凍料理包，唯一甜的是皇家泰式奶茶。

造就無敵軟糖的另一個靈魂人物，是吳老闆的媽媽。泰媽在泰國餐廳擔任主廚多年，擁有豐富的餐飲經驗，卻因為兒子要在臺灣創業，結束泰國的成功事業，遠渡重洋來臺拿鍋鏟，秉持專業職人的精神，堅持用最新鮮的食材、精湛的廚藝，做出道地的泰國風味，滿足饕客的味蕾，推出能隨時方便享受的泰國美食。

綠咖哩雞受到許多消費者歡迎。（圖／無敵軟糖提供）

目前無敵軟糖推出的料理包，以臺灣人最愛的泰國菜品項為主，例如：無敵打拋豬或雞、辣打拋豬肉丸、泰驚為天粥、無敵綠咖哩雞、辣打拋雞腿排等，還有適合各種食材調理的萬用醬，還有消費者吃泰國菜必點的皇家泰式奶茶等。這些泰式美食還貼心地區分辣度，讓不敢吃辣的消費者也可以安心品嚐泰國料理。

無敵軟糖把餐廳才能吃到的泰國料理製作成冷凍料理包販售，方便消費者隨時在家享泰式美味。（圖／無敵軟糖提供）

業者表示，忙碌的現代人不善烹飪，或是沒有時間自己煮飯菜，外食人口遽增，但不時爆出食安問題，令外食族憂心忡忡。料理包要兼顧美味及食安並不容易，無敵軟糖注重企業社會責任，不惜重金使用最高規格設備，急速冷凍製程，無塵室等級的中央工廠，還從泰國進口許多的辛香原物料以及各式食材，製作冷凍料理包，讓消費者不必飛到泰國就能享用最道地的泰式料理，希望讓泰式美食在臺灣扎根。

2023臺北網紅節與MOMO購物網、中天快點購打造線上專屬商場。首次參與這項盛事的無敵軟糖，特別在專屬商城推出網紅節無敵組合，內含3包首度公開發售、無敵軟糖官網都還沒上架的料理包，口味包括紅燒牛肉、麻辣鴨血、清燉牛肉，加熱即食，非常方便。商品相關訊息請洽官網(https://www.woodycandy.tw/)。