瑞龍吊橋日前爆出鋼索鬆弛，經鑑定瑞龍吊橋鋼索、抗風支索應汰換休園。（楊靜茹攝）

「瑞龍吊橋」是通往瀑布的唯一道路，吊橋長215公尺、寬度1.35公尺橫跨加走寮溪，每次限50人通行。（楊靜茹攝）

南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區近期公告因安全因素休園，南投縣議員林友友在南投縣議會定期會上質詢，指瑞龍吊橋維修狀況多，安全堪慮？縣府觀光處表示，縣內吊橋每年定期安檢，經鑑定瑞龍吊橋鋼索、抗風支索應汰換休園，確保安全無虞再重新開放。

竹山鎮「瑞龍瀑布園區」有享譽「竹山第一美瀑」的瑞龍瀑布，豐沛的水勢猶如飛龍般，氣勢磅礡，民眾不需要跋山涉水，就可以體驗橫跨加走寮溪的瑞龍吊橋，並在觀瀑平台欣賞飛瀑，不過縣府觀光處日前公告，瑞龍瀑布園區本月1日至30日休園，進行吊橋修繕，令南投縣議員林友友相當關心。

林友友表示，瑞龍瀑布園區有滿滿芬多精、負離子，相當受民眾歡迎，每月吸引近萬人前往遊憩，但園區吊橋先前因面板使用年限將屆，休園汰舊換新，直至去年元月才重新開園，近期又公告11月起休園修繕吊橋，吊橋真的安全嗎？

林友友認為，瑞龍吊橋懸垂於加走寮溪支流溪谷，近期發現吊橋鋼索鬆弛緊急封園修繕，此外，瑞龍瀑布園區9月曾發生虎頭蜂螫傷人意外，園區安全應該要加強！

觀光處長陳志賢說，為了確保遊客安全，每年委託專業技師鑑定縣內吊橋，其中瑞龍吊橋近期檢測發現鋼索（垂吊索）有鬆弛現象，抗風支索向下及向兩側的張力也減低，評估應汰換，趕在OT委外營運前休園修繕，確認安全無虞再重新開放。

陳志賢強調，遊客安全是第一要務，瑞龍瀑布園區每天開園前，一定會派員進行巡檢，開園期間每天至少5人進行維管、巡查及清潔，虎頭蜂事件第一時間園區人員立即處置，並通報相關單位支援協助。