數位發展部今（6）日於政大公企中心舉辦「開放十載 實在精彩 112年政府資料開放頒獎典禮」，翻發政府資料開放金質獎予獲獎的政府機關，數位部長唐鳳表示，政府資料開放平台運作10周年，累積5.5萬項資料集，未來不僅要開放資訊，還要開放程式碼，預計明年3月開源，規畫4年內協助有意願的縣市政府導入AI公共程式。

數位部指出，在各機關的努力下，政府資料開放平台資料的品質與使用度持續提升，各部會更逐步將資料開放融入業務流程。

數位部長唐鳳表示，政府上半年實施全民普發現金6000元的政策，政府資訊開放平台立刻就放上ATM位置，包含地點、座標和各種障礙者的使用環境，民間也迅速開發「全民普發現金ATM查找地圖」，讓民眾快速找到周邊ATM。

唐鳳說，政府資料開放平台特別新增「高應用價值主題專區」，聚焦氣候環境、災害防救、交通運輸、健康醫療、能源管理、社會救助等六項主題，未來會在恪守《個資法》前提下，協同各部會逐步建構隱私強化基礎建設，將資料安全地轉化成無涉個資的數據。

另外，唐鳳指出，數位部不僅要開放資料，還要推廣「公共程式」，將政府開發的軟體原始碼視為公共財，開放全民取用，未來將以「政府資料開放平台」作為實證場域，導入AI公共程式，邀請全民貢獻回饋，歡迎各級機關下載公共程式、資料和模型，自行調校改善。

唐鳳補充，數位部規畫4年內協助有意願的縣市政府導入AI公共程式，以1999服務專線為例，導入AI公共程式後，市民日後使用1999服務，無論是用語音撥打或使用網路訊息，都能更便利、有效。