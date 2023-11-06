劉家凱（K6）推出新專輯《太棒了！我一無是處的人生》，日前在水源劇場首辦個人專場「一無是處的人生」，演出時，他在思念父親過世的段落無預警淚崩，坐在台下第一排觀賞的太太也拿出衛生紙頻頻拭淚，令人不捨。

劉家凱此次開唱以人生故事為主軸，上半場自選18首對他深具意義的歌曲，並且透過精緻的美術設計，將他的人生「濃縮在一張書桌」。從初學吉他，故事走到他的玩團生活，陰錯陽差加入了蘇打綠，並一起站上小巨蛋萬人舞台，這些故事，他以〈是我的海〉、〈被雨困住的城市〉、〈飛魚〉3首歌分別述說，單純美好的回憶參雜成長的矛盾心境。

（圖／凱開而彈提供）

劉家凱生命中最重要的家人故事，也令觀眾動容，翻唱四分衛的〈睡美人〉時，他獨白父親因車禍成為植物人、癱瘓在床，離世前整整躺了8年，製作組為此蒐集了大量父親生前拍攝的劉家凱照片與慶生影片，變成一本相簿，當他親手翻閱時一度淚灑舞台，觀眾席也頻傳啜泣聲。

經歷失去至親悲慟後，故事走向愛情的撫慰，劉家凱一連送上4首歌，回味和太太相遇的過程，甚至唱了曾用來告白太太的歌曲〈Wonderful Tonight〉，相信不擅演唱的自己，也能用情感打動對方。隨後唱到兒子的誕生，以及他飛往美國學音樂同時要顧家的壓力，還有工作上的不得志等，〈Outsider〉唱出他當時跌落谷底的心情，最後再以演奏曲〈想說的都不好說〉，謝謝所有陪伴著自己的樂迷聆聽他的故事，「感謝你們包容我，總是有些尷尬的笑容」。

（圖／凱開而彈提供）

演唱〈若是〉前，他分享希望自己的音樂品牌可以療癒更多人：「我很喜歡的影集《六人行》的演員Matthew Perry，最近離開這個世界了。這個新聞讓我想起過去蘇打綠在跑校園時，會一起在車上看《六人行》，還會各自分配角色。那時我是大家眼中的Matthew，他的角色錢德勒是一個很『M』的人，和我很像。後來我才知道，他在拍攝喜劇時一直有嚴重的情緒困擾，康復後他辦了戒酒中心，希望用自己的經驗幫助許多人。對我來說，蘇打綠就是我的《六人行》，而K6就是我的『戒酒中心』，是我想回饋這個世界的方式。」